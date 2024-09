Márcia Lucena chama candidatura do PSOL de golpista

A ex-prefeita do município do Conde, Márcia Lucena (PT), decidiu não cumprir a determinação do seu partido e vai apoiar o candidato do União Brasil, Luzimar Nunes,na disputa pela Prefeitura Municipal do Conde.

“Eu gostaria de salientar que fui até o fim no desejo da candidatura própria do PT no município, mas a direção nacional decidiu por apoiar o candidato da Federação (Edinho Mendes), que foi acusado de ter dado um golpe e esse candidato da Federação junto com outros integrantes forjaram a ata da definição da Federação sobre a candidatura de quem estaria na cabeça e isso criou uma revolta muito grande entre os petistas do Conde”, destacou.

A ex-prefeita disse que respeita muito o PSOL por ser um partido irmão na luta, mas dentro do território, o candidato Edinho Mendes não tem o perfil de esquerda e nem história no município e que havia agido com o seu grupo da forma como ele é na real.

“Ele forjou uma ata com inverdades e deu uma ruptura no local. A direção nacional e a Federação decidiram por ele, mas o diretório municipal não definiu o caminho da sua militância e ninguém vai estar com o candidato da Federação, não é só eu. No Conde não sobrou muita coisa porque a atual prefeita (Karla Pimentel) é bolsonarista, ela, sim, é bolsonarista e não eu”, disse.