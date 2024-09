Presidente do PT adverte Márcia Lucena por apoiar candidato do União Brasil no Conde

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo advertiu a filiada Márcia Lucena, ex-prefeita do município do Conde, localizado na região do litoral sul, que está apoiando o candidato Luzimar Nunes (União Brasil) e não o candidato Edinho Mendes do PSOL apoiado pela Federação PT/PCdoB e PV, conforme determina a resolução do PT para estas eleições municipais.

“O caso do Conde é especial porque ele foi tratado, especificamente, pela direção nacional do PT e pela Federação Brasil da Esperança. Eu, particularmente, defendia a candidatura própria do PT no Conde, mas a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann e a presidente da Federação, Luciana Santos decidiram que o PT teria que apoiar a candidatura do PSOL’, atestou.

Macedo explicou ainda que foi uma decisão tomada por unanimidade e cabe aos filiados e dirigentes do PT seguirem a determinação e citou como exemplo, ele mesmo que foi contra a candidatura de Luciano Cartaxo em João Pessoa e em Campina Grande de Inácio Falcão (PC do B), mas está cumprindo a resolução do PT.

“Agora se qualquer outro filiado descumpre, desrespeita essa determinação, a responsabilidade é dele. Eu não vou cobrar responsabilidade política de ninguém porque cada uma sabe a importância que tem uma decisão política partidária para seguir. Agora isso tem consequências e que cabe à direção nacional decidir sobre o descumprimento”, advertiu.