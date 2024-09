Cabo Gilberto destaca anulação de convenções com partidos de esquerda

O coordenador das campanhas do PL na região metropolitana de João Pessoa, deputado federal Cabo Gilberto Silva, endossou a determinação da executiva nacional do seu partido que anulou as convenções dos municípios de Bananeiras, Mamanguape e São José de Piranhas porque haviam se coligado com partidos da esquerda para a disputa do pleito de outubro.

Para o deputado federal, seria uma desmoralização para o PL continuar coligados ao PSOL e PT, uma vez que esses partidos fazem oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e são contra os ditames da direita conservadora no estado.

“O PL tem que entender que hoje temos a maior liderança neste país, que é o presidente Bolsonaro, que é de direita. Essas arrumações aqui na Paraíba precisam cessar, para que o partido fique forte e com credibilidade, coisa que não temos hoje, infelizmente, por conta dessas coligações com partidos da esquerda, mas graças a Deus a Executiva nacional interveio de forma correta cancelando as convenções na Paraíba”, destacou.