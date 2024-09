Os municípios de Bananeiras, Mamanguape e São José de Piranhas tiveram suas convenções municipais anuladas pela executiva nacional do Partido Liberal. As resoluções foram publicadas nesta quinta-feira (5), assinada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto

Ficam anulados todos os atos praticados pelas convenções municipais da Comissão Executiva do PL realizadas das datas 31/07 e 3 e 4 de agosto destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereadores e a formação de coligações para o pleito eleitoral de outubro.

Agora, conforme as resoluções de cada município, caberá à Comissão Executiva Estadual Provisória do PL estabelecer as diretrizes com base nos interesses estaduais da agremiação no Estado da Paraíba para deliberação das coligações nas eleições majoritárias e escolha de candidatos e candidatas nas eleições proporcionais, que venham a ser celebradas pela Comissão Provisória de Bananeiras, Mamanguape e São José de Piranhas.

O PL havia feito coligações nesses municípios com o PT, PSOL e REDE e tinham sido aprovadas pelo então presidente estadual da legenda, deputado federal Wellington Roberto, mas a nacional resolveu proibir coligação com os partidos da esquerda.

