Entrevistas na Rede Ita são marcadas por propostas em profusão

A recente rodada de entrevistas com os prefeitáveis de Campina Grande, promovida pela Rede Ita (canal 18.1), demonstrou uma campanha eleitoral ainda incipiente na cidade, com a maioria dos candidatos procurando alargar o leque de propostas – e de promessas.

Aproxima-se outra etapa da campanha, com o início do guia eleitoral gratuito no rádio e na TV, uma fase mais instigante e provocativa da disputa.

É importante, nas semanas que se seguem, um ´choque de realismo´.

Afinal de contas, os orçamentos municipais não são uma espécie de cheque em branco. Mas permitem fazer muito, elegendo-se prioridades.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

