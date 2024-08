Prefeitável Nelson Júnior defende teto salarial para agentes políticos

Nelson Júnior, candidato a prefeito de Campina Grande pelo Psol, abriu nesta segunda-feira a série de entrevistas promovida pela Rádio Caturité FM (104.1), em parceria com o ParaibaOnline.

Ele defendeu que os agentes políticos da cidade (prefeito, vice e vereadores) tenham como teto salarial o equivalente a 10 salários mínimos,

À sua ótica, o recente reajuste (da ordem de 35%) na remuneração dos edis locais foi “fora da realidade”, contribuindo para “transformar o cargo numa profissão”.

Confrontado com a hipótese de vir a ser eleito e de enfrentar uma bancada de oposição majoritária no Legislativo, Nelson disse que “governaria com a cidade, dando protagonismo ao povo”.

No campo da educação, Nelson disse que as progressões funcionais “não estão sendo cumpridas” pela PMCG, e que é preciso priorizar a climatização das escolas municipais.

Nelson defendeu a suspensão de (pelo menos) metades dos contratados para ´prestação de serviços´ na PMCG, até em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado.

Para o prefeitável, parte dos contratados de forma precária é composta “por cabos eleitorais”.

“O governo do estado também faz a mesma coisa”, sublinhou.

Nelson Júnior admitiu que ainda não visitou no período eleitoral os distritos na cidade.

