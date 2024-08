O candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSOL, Nelson Júnior, abriu nesta segunda-feira (26) a rodada de entrevistas com os prefeitáveis da Rainha da Borborema, promovida pelo ParaibaOnline em parceria com o Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

Um dos primeiros assuntos abordados na entrevista foi a recomendação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) para que as prefeituras limitem a contratação de prestadores de serviço a 30% de seus quadros efetivos.

Ao ser questionado se, caso eleito e encontrasse essa realidade no município, ele demitiria prestadores de serviço para se enquadrar na recomendação, Nelson afirmou que defende a priorização do concurso público, mas destacou que o assunto demanda um olhar humanizado.

“É necessário cumprir a determinação do Tribunal de Contas. Primeiro, desses 9.500 (que existem atualmente na Prefeitura), metade desses aí são cabos eleitorais que foram colocados, me desculpe a expressão, para puxar saco de vereador e de prefeito. Foi colocado aí para fazer fotinha no Instagram durante a campanha. Esses aí, realmente, no outro dia depois da eleição vão ter que procurar emprego”, afirmou o candidato.

Ainda falando sobre o tema, Nelson Júnior defendeu a realização de concurso público, mas deixou claro que, caso seja eleito, não faria a demissão de prestadores de serviços que há anos estão colaborando com as gestões na prefeitura municipal.

“Eu defendo o concurso público. Eu não posso chegar para uma merendeira, um vigilante, para um porteiro que está há vinte anos na escola e dizer: olha a partir de agora você está na rua. Eu tenho que ter um olhar humano para essa situação. A gente tem que realmente fazer uma discussão com o sindicato, com o Tribunal de Contas para ver como tratar esses casos, mas com certeza essas pessoas que estão há um bom tempo na prefeitura não vão ser exoneradas. Vão fazer o que no outro dia? Aí é um problema já do próprio estado brasileiro e que os Tribunais de Contas, me desculpem os conselheiros, são coniventes porque vão deixando inchar”, argumentou o prefeitável.

Geração de emprego

Já ao ser questionado sobre suas propostas para geração de emprego e renda na Rainha da Borborema, o candidato fez menção ao potencial tecnológico da cidade e disse que pretende criar um banco social utilizando recursos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

“A ideia é buscar um convênio para a gente ter um polo de tecnologia em Campina Grande aproveitando esse potencial que nós temos. Aí vem a segunda possibilidade. Nós vamos criar em Campina Grande um banco de desenvolvimento e inclusão social. Nós vamos criar uma lei para que 10% do IPTU de Campina Grande seja destinado para esse banco”, salientou Nelson.

Empréstimo da PMCG

Em sua fala, o candidato também mencionou que, caso seja eleito prefeito de Campina Grande, pretende cancelar o contrato do empréstimo de até 52 milhões de dólares entre o município de Campina Grande e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

“Se houver uma cláusula de rescisão que não prejudique a Prefeitura de Campina Grande, que não prejudique o povo de Campina Grande, nós vamos sim rescindir esse contrato porque a gente não pode estar endividando a cidade para cobrar futuramente das pessoas. Por que como vai pagar esse empréstimo? Vai tirar do reajuste que não dá a profissional do município, vai tirar da compra de insumos para as unidades básicas de saúde, é dali que vai sair o dinheiro para pagar o contrato porque a prefeitura não produz”, pontuou o prefeitável.

Remuneração de agentes políticos

Questionado sobre qual é a sua avaliação em relação aos salários recebidos atualmente por prefeito e vereadores em Campina Grande, Júnior criticou os altos valores, que ele considera fora da realidade.

“A minha posição é que o agente político não deve receber mais do que 10 vezes o salário mínimo pago pela respectiva esfera de poder. Se você pega os últimos reajustes que foram dados aos vereadores de Campina Grande eu acho fora da nossa realidade, acho algo que acaba tornando o mandato de vereador numa profissão”, frisou o prefeitável.

Participação popular

Por fim, Nelson assegurou que o seu mandato, caso eleito, será pautado pela participação popular, mesmo que não tenha maioria na câmara de vereadores. “É governar com a cidade, dar protagonismo ao povo, trazer o povo para o centro do debate. As ações que o prefeito Nelson Júnior iria fazer em Campina Grande iam ser discutidas com o povo”, revelou.

Confira na íntegra o vídeo da entrevista:

As entrevistas com os candidatos a prefeito em Campina Grande serão realizadas sempre às segundas-feiras, a partir das 8h15, na Rádio Caturité FM (104.1). Já às sextas-feiras, no mesmo horário, serão realizadas as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da Rainha da Borborema.