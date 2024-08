Novos áudios divulgados revelam detalhes das ameaças realizadas por integrantes do crime organizado que resultaram no cancelamento de uma plenária do candidato à Prefeitura de João Pessoa, Ruy Carneiro (Podemos), no bairro do Cristo.

Em uma das gravações, o senhor José Carlos da Silva, dono do circo onde o evento seria realizado, pede para que a programação não aconteça por medo de retaliações dos criminosos contra ele e sua família.

José Carlos, mais conhecido como Pipoquinha, inicia questionando a uma das coordenadoras da campanha: “A senhora vai garantir a vida dos meus filhos? Vai garantir o meu circo? A vida da minha família?”, questiona.

Ele segue conversando: “Tudo que eu tenho é isso aqui. Se for queimado, se matarem um filho meu. Tenho dois filhos. A gente tem que pensar no nosso futuro”.

Em determinado momento, o dono do circo começa a chorar e mais uma vez desabafa: “Se Deus me livre, botarem fogo nessa lona? Eu vou viver de quê agora?”. Ele ainda revela informações de uma das pessoas que havia entrado em contato para mandar cancelar o evento: “Isso é um funcionário público que já tentou me ajudar”.

Ruy Carneiro fez questão de deixar claro que inicialmente as gravações seriam entregues apenas as autoridades justamente para preservar as pessoas envolvidas na situação.

“Primeiramente deixar claro que todos esses matérias não seriam divulgados nesse momento, porque envolvem fatos graves, nomes de pessoas e detalhes da ação da facção criminosa. Esses e outros registros seriam entregues às autoridades policiais. Porém, depois que o proprietário do circo foi nitidamente forçado a mudar a versão sobre o fato, nós fomos obrigados a revelar todos os detalhes para esclarecer como tudo realmente aconteceu”, destacou Ruy.

O candidato ainda reforçou a importância de proteger as pessoas que estão nessas comunidades, sujeitas às pressões e ameaças desses grupos criminosos.

“O dono do circo foi vítima do crime organizado. Hoje, ele está sendo vítima de quem é sócio das facções. As famílias, trabalhadores e a grande maioria de quem vive nas comunidades são pessoas corretas e que precisam ter o direito de ir e vir garantidos. João Pessoa não pode mais viver nessa situação. Chegou a hora de dar um basta nisso e mudar essa realidade”, enfatizou o deputado.

Ruy registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, comunicou o caso para a Polícia Federal e também para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

A expectativa agora é que os fatos sejam investigados, os responsáveis presos e que tropas federais possam garantir a independência das eleições na capital.

