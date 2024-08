O candidato a prefeito de João Pessoa pelo Podemos, deputado federal Ruy Carneiro, denunciou por meio das redes sociais que foi proibido de fazer uma plenária com os moradores do bairro do Cristo, localizado na zona oeste da capital paraibana. Segundo ele, a ordem partiu dos traficantes que comandam a região para que não fizesse o evento.

O fato ocorreu na noite dessa quinta-feira (15), quando o candidato iria se reunir com moradores da região em um circo. Ele disse que o dono do circo, não identificado, pediu para que o candidato não entrasse porque os traficantes disseram que iam tocar fogo na lona com todas as pessoas dentro.

A ameaça gerou pânico entre as pessoas, e o candidato disse que, num gesto de responsabilidade, desistiu de realizar o evento e teve que prestar queixa à polícia e fazer registro de um boletim de ocorrência.

“Essa é a João Pessoa de hoje, entregue ao tráfico, que faz o que quer, manda e desmanda, infelizmente sem a presença do Estado”, desabafou Ruy Carneiro.

