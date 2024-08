A relação da gestão municipal com os servidores públicos foi um dos temas abordados no primeiro debate entre os prefeitáveis de Campina Grande, promovido na noite desta terça-feira (14) pela TV Arapuan. Na oportunidade, o candidato Nelson Júnior (PSOL) perguntou ao prefeitável do PSB, Jhony Bezerra, sobre quais são as propostas que o socialista tem para a categoria

Em resposta, Jhony aproveitou a oportunidade para criticar demissão em massa de prestadores de serviço, que segundo ele ocorreu na Prefeitura de Campina Grande, afirmando que a atual gestão, de Bruno Cunha Lima (UB), não tem compromisso com o servidor público.

“O prefeito demitiu mais de 10 mil trabalhadores na calada da noite. Diálogo é o que não tem com os servidores. Vamos ajustar a casa, ajustar as finanças, pois o atual prefeito quebrou a Prefeitura. Vamos valorizar os servidores de Campina Grande. Chamar os concursados. Inclusive, o prefeito foi oficiado pela justiça agora para chamar os concursados da educação”, comentou Jhony.

Em réplica, Nelson também criticou o atual prefeito, Bruno Cunha Lima, por não sancionar o aumento do valor adicional de risco de vida dos vigilantes da gestão municipal.

“O risco de vida dos vigias passou anos congelado em R$ 92. Bruno não homologou e nem publicou. O presidente da Câmara mandou hoje para o Governo do Estado, que publicou. É esse o diálogo do atual prefeito com os servidores”, protestou Nelson.

Em tréplica, o candidato Jhony continuou as críticas à atual gestão, quando afirmou que os salários dos servidores da saúde estão atrasados há três meses e que sua relação com os servidores, caso seja eleito, será de diálogo e de prioridade.

