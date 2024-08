Os prefeitáveis André Ribeiro (PDT) e Inácio Falcão (PCdoB) não pouparam críticas à gestão do atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), durante debate promovido pela TV Arapuan, nesta quarta-feira (14). As críticas focaram na falta, segundo os candidatos, de planejamento e transparência da administração municipal.

André Ribeiro destacou o que chamou de desorganização da gestão, mencionando a necessidade de um planejamento adequado e criticando o atraso em obras e na entrega de materiais escolares.

“O prefeito parece que descobriu que o orçamento só começa na metade do ano, quando ele foi pedir à Câmara para fazer um aditivo no orçamento, quando na verdade já deveria estar programado. As aulas começam no mês de janeiro, o fardamento tem que estar pronto no mês de janeiro. Então, a primeira coisa é organizar a casa. Eu vou fazer com que a educação de Campina Grande volte a dar atenção para as pessoas”, afirmou o pedetista.

Ainda criticando o atraso em obras na área de educação em Campina Grande, Ribeiro disse que a atual administração é o “governo do gerúndio”, por começar e não concluir ações. “Não tem explicação, é falta de planejamento. Faz uma licitação mal planejada, depois tem que fazer um aditivo, não dá certo, para as obras e aí fica o governo do gerúndio, o governo do estou fazendo e nunca faz”, cutucou o prefeitável.

Em sua resposta, Inácio Falcão reforçou as críticas de André Ribeiro, acusando a gestão atual de enganar a população, principalmente no que diz respeito à entrega de kits escolares e à centralização da merenda escolar.

“Eu volto a repetir, é uma gestão de fake news. É uma gestão que tenta enganar a sociedade de Campina Grande. Não cabe na cabeça de ninguém que os kits escolares foram entregues no segundo semestre desse ano. E o que é mais grave: a merenda escolar foi centralizada. Na nossa gestão, nós vamos descentralizar a merenda do município. Nós vamos levar para a diretora da escola, juntamente com o conselho da escola, fazerem a compra da merenda dentro do bairro. Porque assim nós estamos levando a geração de emprego e renda para dentro do bairro onde aquela escola está localizada”, afirmou Falcão.

