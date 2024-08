A área de Saúde foi o tema mais abordado entre os seis prefeitáveis de Campina Grande, que na noite desta quarta-feira (14) participaram do primeiro debate para as eleições deste ano, promovido pela TV Arapuan. Em um confronto marcado pela troca de acusações, os candidatos Bruno Cunha Lima (UB) e Jhony Bezerra (PSB) direcionaram suas críticas para as gestões um do outro.

Jhony Bezerra, que foi secretário de Saúde na gestão do governador João Azevêdo (PSB), disse que o governo de Bruno é ineficiente, por não tomar providências para evitar apagões na rede elétrica do Instituto de Saúde Elpídio Almeida (Isea), colocando em risco gestantes e bebês, e de não ter conseguido concluir as obras do novo Hospital da Criança e do Adolescente.

Em resposta, Bruno retrucou que Jhony “não medisse a saúde com sua régua e nem com o governo que você representa”, ao mencionar a gestão de João Azevêdo. O candidato também aproveitou a oportunidade para alfinetar o ex-secretário de Saúde, mencionando operação realizada pela Polícia Federal no Hospital de Clínicas de Campina Grande, em novembro do ano passado, para apurar desvios de recursos destinados à compra de refeições na unidade.

“A sirene que toca nos hospitais do Estado não é de ambulância, é de polícia. As nossas contas foram aprovadas. As do Governo do Estado, por exemplo, foram reprovadas no ano da pandemia. O Hospital Pedro I foi o que mais atendeu na pandemia. O Hospital de Clínicas ajudou, sim, mas o Pedro I foi primordial. No Hospital de Clínicas até o muro caiu e passou meses assim”, rebateu Bruno.

Em réplica, Jhony destacou o programa do Estado ‘Opera Paraíba’ e afirmou que Campina Grande foi a única cidade que não quis pactuar com o programa. “É inadmissível uma maternidade como o Isea ter um apagão. E nós vamos colocar o Hospital da Criança para funcionar”, emendou Jhony.

Bruno, em tréplica, reafirmou que a saúde é uma prioridade da sua gestão, acrescentando que já entregou 60 postos de saúde reformados, citando a Liberdade, Bela Vista e Galante.

