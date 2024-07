Saiba os possíveis efeitos no Brasil do ´apagão cibernético´

A pane generalizada que atinge computadores nesta sexta-feira (19) afeta bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e muitos outros negócios em todo o mundo.

No Brasil, a companhia aérea Azul informou em comunicado que voos operados pela empresa podem sofrer “atrasos pontuais” devido a “intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas”.

De acordo com a assessoria do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), o sistema do aeroporto não foi afetado. Porém, afirmou que os sistemas da companhia Azul estão parados e, em razão disso, há voos que ainda estão em solo esperando para decolar. Ainda não há um levantamento da quantidade de voos afetados.

“A Azul informa que, devido intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais. A recomendação é que os clientes que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes”, disse a empresa.

A concessionária Gru Aiport afirmou que a operação do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ocorre normalmente nesta manhã, sem atrasos ou cancelamentos em razão do apagão de dados.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirma que monitora a situação e está em contato com os operadores aéreos e aeroportuários para avaliar e minimizar eventuais impactos no setor aéreo.

O Downdetector, que registra queixas com canais digitais, aponta aplicativos e internet banking de vários bancos fora do ar ou com lentidão. Às 9h, o próprio site colaborativo apresentou instabilidade.

O Bradesco informou que suas plataformas digitais foram afetadas pelo apagão e por isso não estavam disponíveis para os clientes do banco.

Em comunicado, o Bradesco informou também que suas equipes “estão atuando para regularização o mais breve possível”.

“Em virtude de um apagão cibernético global que afeta várias empresas no mundo, os sistemas dos canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente”, disse o Bradesco.

Também com registros de queixas no Downdetector, Itaú, Caixa e Banco do Brasil informaram que seus canais de atendimento funcionam normalmente.

Segundo a Febraban, a maioria das instituições financeiras brasileiras já normalizou seus serviços e as demais estão em avançado estado de normalização e trabalhando para garantir o funcionamento de seus serviços rapidamente. “Alguns sistemas das instituições financeiras brasileiras chegaram a ser temporariamente afetados em diferentes escalas pela atualização do antivírus crowstrike, mas nada que comprometesse a prestação de serviços de forma relevante”, afirmou em nota.

O Banco Central informou que seus sistemas estão funcionando normalmente. Questionado se o problema impactou de alguma forma os sistemas de Pix ou outros serviços da autarquia, a assessoria de comunicação respondeu apenas: “Os sistemas do Banco Central estão funcionando normalmente”.

O apagão cibernético teve como causa uma atualização defeituosa do provedor de cibersegurança CrowdStrike, que atende a Microsoft, segundo nota do gigante da tecnologia. O erro deixa os PCs e servidores afetados desconectados, o que força as máquinas a um loop de recuperação de sistema, impedindo que as máquinas iniciem corretamente.

*ANA PAULA BRANCO E FRANCISCO LIMA NETO/Folhapress

