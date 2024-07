As principais companhias aéreas dos EUA interromperam voos nesta sexta-feira (19) citando problemas de comunicação, enquanto outras transportadoras, empresas de mídia, bancos e firmas de telecomunicações ao redor do mundo também relataram falhas de sistema que interromperam suas operações.

American Airlines, Delta Airlines, United Airlines e Allegiant Air suspenderam voos menos de uma hora depois que a Microsoft anunciou ter resolvido uma falha em seus serviços de nuvem que impactou várias companhias aéreas de baixo custo.

Não ficou imediatamente claro se a decisão de manter os voos em solo estava relacionada a uma falha anterior na nuvem da Microsoft.

O maior operador ferroviário do Reino Unido anunciou que foi afetado por problemas informáticos “de grande escala”, que podem causar cancelamentos de última hora.

“Estamos enfrentando problemas informáticos de grande escala em toda a nossa rede”, escreveram as quatro companhias ferroviárias do grupo Govia Thameslink Railway na rede social X.

O aeroporto internacional de Berlim suspendeu seus voos devido a um “problema técnico”, indicou uma porta-voz do aeródromo alemão à AFP.

“Há atrasos no check-in e os voos tiveram que ser cancelados até as 10h (8h GMT)”, declarou a porta-voz, que acrescentou que por enquanto não podia precisar quando o tráfego seria retomado.

Na Austrália, empresas de mídia, bancos e telecomunicações sofreram interrupções, que o governo disse parecer estar ligada a um problema na empresa global de cibersegurança Crowdstrike.

A companhia aérea holandesa KLM anunciou que suspendeu a maior parte de suas operações devido à falha informática global.

“KLM, assim como outras companhias aéreas e aeroportos, também foi afetada pela falha informática global, tornando impossível gerenciar os voos”, indicou a empresa em um comunicado, no qual acrescentou que se vê “obrigada a suspender a maior parte das operações”.

Na Suíça, o aeroporto de Zurique, o maior do país, também suspendeu os pousos.

O site colaborativo Downdetector mostrou interrupções em vários bancos e empresas de telecomunicações.

A Crowdstrike divulgou uma mensagem gravada por telefone, quando a Reuters entrou em contato com seu suporte técnico, dizendo que estava ciente de relatos de falhas no sistema operacional Windows da Microsoft relacionadas ao seu sensor Falcon, sem mencionar a Austrália.

O apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos e a Bolsa de Valores de Londres.

A programação do canal britânico Sky News foi interrompida. Na Austrália, o canal nacional ABC anunciou que seus sistemas foram afetados por uma falha “grave”.

A empresa australiana de telecomunicações Telstra indicou que os cortes foram provocados por “problemas globais” que afetaram o software fornecido pela Microsoft e pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike.

Não havia informações que sugerissem que a interrupção fosse um incidente de segurança cibernética, disse o escritório da Coordenadora Nacional de Segurança Cibernética da Austrália, Michelle McGuinness, em uma postagem no X.

As interrupções se espalharam amplamente, com a Espanha relatando um “incidente de computador” em todos os seus aeroportos, enquanto a Ryanair, a maior companhia aérea da Europa em número de passageiros, alertou os passageiros sobre possíveis interrupções que, segundo ela, afetariam “todas as companhias aéreas operando na rede”, embora não especificasse a natureza das interrupções.

O provedor de serviços em nuvem AWS disse em um comunicado que estava “investigando relatos de problemas de conectividade com instâncias Windows EC2 e Workspaces dentro da AWS.”

