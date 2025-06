Defesa Civil da Paraíba apresenta nova ferramenta de alertas por celular

A Defesa Civil da Paraíba apresentou no último domingo (08) uma nova ferramenta de envio de alertas por celular, que começa a funcionar oficialmente no Nordeste a partir do dia 18 de junho. A tecnologia, chamada Cell Broadcast, permitirá o envio de mensagens emergenciais diretamente para os aparelhos móveis da população em áreas de risco.

Segundo Maitê Coutinho, porta-voz da Defesa Civil Nacional, a inovação representa um avanço na comunicação com a sociedade em momentos críticos.

“Essa ferramenta é inovadora. Está chegando agora ao Nordeste e utiliza a tecnologia Cell Broadcast. Ela depende do sinal das antenas de telefonia e é compatível com celulares Android e iOS fabricados a partir de 2020, conectados às redes 4G ou 5G”, explicou.

Antes da ativação definitiva, será realizado um teste prático no próximo sábado, 14 de junho, no período da tarde.

“Vamos emitir uma demonstração do alerta do tipo ‘extremo’. Será apenas um teste, para que a população se familiarize com o sistema. Os alertas reais só serão emitidos em situações que envolvam risco à vida, à propriedade ou à infraestrutura”, afirmou Maitê.

A partir do dia 18 de junho, a ferramenta estará apta para uso em toda a região Nordeste. A expectativa é que a tecnologia fortaleça a resposta rápida a desastres naturais e outras situações emergenciais.