Durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Caturité FM, Lívia Sales, coordenadora da Saúde Mental em Campina Grande, chamou a atenção para a importância de reconhecer os sinais de problemas de saúde mental e procurar ajuda profissional de forma precoce. Lívia destacou que, embora os transtornos mentais não surjam da noite para o dia, os sinais de alerta muitas vezes são ignorados.

“Um transtorno mental ou sofrimento psíquico não aparece de repente. Não é como se você estivesse muito bem, dormisse e acordasse depressivo, por exemplo. Ele vai dando sinais, mas muitas vezes ignoramos. Isso é perigoso, porque as pessoas acham que isso pode acontecer com qualquer um, menos com elas, e acabam se cuidando menos”, explicou.

A coordenadora detalhou alguns dos sinais de alerta mais comuns: “Tristeza não é apenas um dia ruim, algo que todos nós temos. O problema está em dias consecutivos de angústia, tristeza ou ansiedade. Alterações significativas na rotina, como no trabalho, no sono, na alimentação, desânimo e perda de produtividade, são sinais claros de que algo está errado”.

Lívia também comentou como as redes sociais têm contribuído para criar uma ideia irreal de felicidade, o que pode intensificar o sofrimento de quem enfrenta problemas emocionais.

“Com as redes sociais, as pessoas têm a ideia de que precisam estar felizes o tempo todo. Elas veem todo mundo sorrindo, bonito, maquiado, rodeado de amigos, e acham que suas vidas precisam ser assim o tempo todo. Quando não conseguem, isso gera um estranhamento e um sentimento de inadequação”, destacou.