PMJP faz busca ativa por vacinação contra o HPV nas escolas públicas e privadas

Com objetivo de ampliar e garantir a assistência das crianças e adolescentes contra o HPV, a Prefeitura de João Pessoa iniciou a programação de vacinação nas escolas públicas e privadas. Na Rede Municipal de Saúde, essa proteção é destinada a meninas e meninos de 9 a 14 anos e, até o dia 17 de junho, foi ampliada também para jovens entre 15 e 19 anos.

Nesta quarta-feira (2), uma das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esteve na Escola Municipal Frei Albino, localizada no bairro Jardim Oceania.

“É importante lembrar que a vacina está disponível em todas as salas de vacinas da rede municipal e também nos pontos móveis, sobretudo, a atenção especial é para que o público até 19 anos não perca a oportunidade de se protege, pois a ampliação da vacina que protege contra o HPV para esse grupo acontece somente até o dia 17 de junho”, reforçou Rosa Virgínia Fernandes, enfermeira de saúde da família responsável pela ação nessa unidade de ensino.

Miguel Barão, de 9 anos, aluno do 4º ano, tomou a vacina e falou sobre a importância dessa proteção. “Tomar a vacina dói um pouquinho, mas mesmo sabendo disso, é importante se proteger para evitar ficar doente no futuro”, disse o estudante, que mostrou estar com a caderneta com todas as vacinas do calendário.

Maia Rodrigues, de 9 anos, também aluna do 4º ano, tomou a vacina e mostrou toda orgulhosa a caderneta que está atualizada. “Eu sempre acho legal quando tem vacina na escola. Dói um pouco, mas a gente se protege com os colegas e fica mais divertido”, disse a estudante.

Proteção contra o HPV – Na Rede Municipal de Saúde, a vacinação é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, vítimas de abuso sexual e pessoas imunocompetentes.

Também fazem parte do grupo para prevenção usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial); e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

Público vacinado – Atualmente, na Paraíba, são estimados 126.044 casos de jovens de ambos os sexos não vacinados contra HPV, na faixa etária de 15 a 19 anos. No município de João Pessoa, esse número representa 23.545 jovens, sendo 4.101 meninas e 19.444 meninos.

Em 2021, foram vacinadas, na Capital, 8.643 pessoas contra o HPV (5.868 meninas e 2.775 meninos), na faixa etária de 9 a 14 anos; em 2022, 9.213 (5.771 meninas e 3.442 meninos); em 2023, 13.691 (7.707 meninos e 5.984 meninas); e em 2024, foram 8.030 (3.702 meninas e 4.328 meninos).

Câncer – Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal.

É também a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, correspondendo a 6,05% do total. O Instituto estima 17 mil novos casos para cada ano do triênio 2023-2025, o que representa uma taxa bruta de 15,38 ocorrências a cada 100 mil mulheres.

Já o câncer de pênis acomete 1,3 a cada 100 mil habitantes. Embora não seja tão incidente, a doença é agressiva. Dados do Inca apontam que pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entre 2007 e 2022, foram realizadas 7.790 amputações do órgão genital decorrentes de câncer, cerca de 486 por ano.