Podcast Vida Saudável: entenda os perigos do sedentarismo

No quadro Vida Saudável, do programa Conexão Caturité, o professor Michel Izidro abordou os perigos do sedentarismo e suas consequências para a saúde, destacando a obesidade como uma das principais condições decorrentes da falta de atividade física. Ele explicou como o excesso de gordura corporal pode desencadear doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares.

Durante a conversa, Michel reforçou a importância da prática regular de exercícios físicos para equilibrar o balanço energético e melhorar a qualidade de vida.

O professor também respondeu a perguntas de ouvintes e anunciou que nas próximas edições do quadro trará dicas para diferentes públicos, incluindo cadeirantes e pessoas com patologias específicas.

O quadro Vida Saudável vai ao ar todas as sextas-feiras no Conexão Caturité, incentivando os ouvintes a adotarem hábitos mais saudáveis e a se movimentarem mais no dia a dia.

Ouça o podcast completo aqui.