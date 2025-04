Podcast: confira dicas para acabar com a queda de cabelo

No quadro “De Bem com o Espelho” desta semana, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Florêncio trouxe um alerta importante sobre a queda de cabelo.

Ela explicou que diversos fatores podem influenciar na saúde dos fios, como alimentação, distúrbios hormonais e até o uso excessivo de produtos químicos.

Isanna reforçou a importância de identificar a causa da queda antes de iniciar qualquer tratamento e destacou a esfoliação capilar como uma forma simples de manter o couro cabeludo saudável.

Ouça o podcast completo aqui.