No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, foi apresentado o projeto ‘Químio Ação’, desenvolvido pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) e coordenado pela professora Rosângela Vidal, do curso de enfermagem da UFCG.

A ação busca orientar iniciativas familiares de crianças em tratamento quimioterápico, com foco especial em pacientes com leucemia, por meio de vídeos educativos e ferramentas interativas como o avatar David e o mascote Feliz.

Os materiais abordam efeitos colaterais das drogas de quimioterapia, como náuseas, feridas bucais e constipação, e oferecem dicas práticas para lidar com esses desafios em casa. A equipe do projeto, formada por estudantes, técnicos e profissionais de saúde, destaca a importância de humanizar o atendimento e apoiar as famílias nesse momento delicado.

