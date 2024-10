Saúde abre edital de inscrições para 1ª Mostra do Vacina Mais Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde e do Núcleo Estadual de Imunizações, com o apoio da Escola de Saúde Pública (ESP-PB), abriu o edital da 1ª Mostra do Vacina Mais Paraíba, que será realizada durante a comemoração dos dois anos do Programa Vacina Mais Paraíba, que tem como objetivo ampliar e melhorar os índices de coberturas vacinais no estado. O evento será realizado no dia 29 de novembro, no auditório do Littoral Hotel, em João Pessoa.

A Mostra tem como tema central “Imunização: desafios atuais e perspectivas futuras”, e os profissionais envolvidos com imunização poderão enviar trabalhos sobre suas experiências em dois Eixos Temáticos: Eixo 1 – Estratégias e ações de imunização desenvolvidas nos municípios paraibanos; Eixo 2 – Estratégias e ações de imunização municipal e regional vinculadas ao Programa Vacina Mais Paraíba.

De acordo com a chefe do Núcleo Imunizações da SES, Márcia Fernandes, a 1ª Mostra do Vacina Mais Paraíba possibilitará discutir as ações exitosas de imunização realizadas pelos municípios.

“Neste evento, compartilharemos experiências e destacaremos os avanços alcançados nesses dois anos do programa, lançado em 2022. Desde então, estivemos ao lado dos 223 municípios implementando diversas ações e estratégias para incentivar e promover as vacinas oferecidas em todo o estado”, explicou.

Os profissionais interessados em participar do evento devem inscrever seus trabalhos científicos, no período de 21 de outubro a 15 de novembro, por meio do formulário on-line: https://forms.gle/9JScAu737ViXi4TcA . Os trabalhos aprovados serão apresentados presencialmente no dia do evento, preferencialmente, pelo autor principal.

“Reiteramos o convite para os profissionais de saúde que atuam no âmbito da imunização para inscreverem suas experiências. E os autores dos 14 melhores trabalhos selecionados estarão conosco nesse momento relevante de celebração dos êxitos alcançados e discussão para melhorias no âmbito da imunização paraibana”, destacou Márcia Fernandes.

Além dos autores dos trabalhos selecionados, o evento tem como público-alvo os coordenadores de imunização municipais e regionais, apoiadores institucionais do Vacina Mais Paraíba, representantes da SES, do Cosems-PB e do Programa Nacional de Imunizações.

O Programa Vacina Mais Paraíba atua no desenvolvimento de ações de fortalecimento em três eixos: qualificações, para o fortalecimento da operacionabilidade dos imunobiológicos pela assistência; comunicação, fortalecendo a importância da vacinação, estabelecendo uma rede de colaboração interinstitucional para buscar a melhoria da cobertura vacinal; e, sistemas de informação, aprimorando o fluxo de registro, análise e monitoramento dos dados vacinais.