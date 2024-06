Tradição e forró romântico se unem no penúltimo Momento Junino

O penúltimo Momento Junino desta edição acontece neste sábado (29), dia de São Pedro, na Pirâmide do Parque do Povo, iniciando com chave de ouro o último sábado do Maior São João do Mundo, que celebra os 160 anos da Rainha da Borborema. A animação fica por conta do trio Forró dos Trinta, Amazan e Banda Encantus.

Amazan é amante do forró, conhecido por sua autenticidade em exaltar a cultura nordestina por meio da música, com muito amor e respeito pelo forró, tornando as canções poesia e um veículo mágico para transformar as dificuldades em alegria do canto e da dança. Em entrevista concedida à TV Borborema, Amazan relembrou sua história com a TV Borborema e com o Momento Junino, que se iniciou por meio do programa “Sala de Reboco”.

“Eu me considero de casa, até porque antes do Momento Junino a gente apresentou o ‘Sala de Reboco’, eu e Zé Laurentino, por muito tempo na TV Borborema. Então, o Momento Junino é uma extensão disso aí e eu estou em casa”, destacou o cantor.

Já a Banda Encantus iniciou a sua história em 2005, na capital João Pessoa, com um estilo único de fazer forró romântico, com letras que expressam sentimentos. É da banda os grandes sucessos “Estrela”, “Lua”, “22 Minutos”, “Talvez”, “Apaixonado por você”, “Não vou mais chorar de amor”, “Sentimentos puros”, “Sintonizados”, “Dá um oi”, “Flores que plantei”, entre outras. Com presença confirmada no programa, eles prometem encerrar o penúltimo Momento Junino desta edição em grande estilo.

A partir do meio-dia, direto da Pirâmide do Parque do Povo, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.

