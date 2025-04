A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenadoria da Mulher, lançou nesta quarta-feira, 16, o Edital de Chamamento Público para inscrição de voluntários interessados em trabalhar como ‘Embaixadores Sociais’ na Campanha “Forró Sim, Assédio Não”.

O Edital de Chamamento Público pode ser acessado no site da Prefeitura de Campina Grande: campinagrande.pb.gov.br ou através do instagram da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres @coordenadoriadamulhercg. Constam no Edital, informações sobre início das inscrições, critérios para participação, documentos exigidos e todos os detalhes sobre o título de Embaixador Social.

As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira, 17, e vão até o dia 28 de abril. Os interessados podem comparecer à Coordenadoria da Mulher na Avenida Capitão João Alves de Lira, nº 295, bairro Prata, Campina Grande, ou virtualmente, preenchendo o formulário disponível no seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/WKqcgD6J48fipwRH7.

De acordo com o Edital, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres concederá aos participantes da “Campanha Forró Sim, Assédio Não”, certificado proporcional de horas, comprovando a contribuição como voluntário(a), tanto para fins acadêmicos, quanto para validação curricular. É condição para participação o preenchimento completo do formulário de inscrição com as informações solicitadas, além de possuir a idade mínima de 18 anos.

Conforme o Edital a lista dos Embaixadores selecionados será divulgada no dia 5 de maio. A advogada Talita Lucena, que responde pela Coordenadoria da Mulher em Campina Grande, informou que os candidatos selecionados deverão participar, necessariamente, de um curso de capacitação promovido pela Coordenadoria da Mulher nos dias 13 e 14 de maio. O curso tem o objetivo de orientar sobre a execução do trabalho no período junino, tanto no Parque do Povo, como nas áreas der maior circulação durante o período festivo.

A campanha Forró Sim, Assédio Não 2025 será oficialmente lançada no dia 19 de maio com início previsto para o dia 30 de maio e encerramento no dia 6 de julho quando chega ao fim a versão 2025 d´O Maior São João do Mundo. A listagem dos voluntários aptos a receber certificação será divulgada no dia 12 de julho.

A “Campanha Forró Sim, Assédio Não” vai ser realizada em sua 4ª edição no Maior São João do Mundo e, consiste no fornecimento de: informações quanto aos direitos das mulheres; orientações gerais sobre o crime de importunação sexual; encaminhamento aos serviços da rede de atendimento à mulher, com orientações jurídicas, psicológicas e assistência social e o apoio da Guarda Civil Municipal, por meio do programa Ronda da Mulher. “É uma campanha com alcance nacional, que serve de modelo para outros municípios do país, disse Talita.

O Edital, traz também as informações, sobre os requisitos exigidos para participação no processo de inscrição que este ano vai contemplar no máximo 60 voluntários. O Critério de análise será feito mediante a documentação exigida no edital. O link para o formulário de inscrição também estará disponível no instagram da Coordenadoria da Mulher.