Casamento Coletivo: Prefeitura de Campina Grande preenche as 100 vagas

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), preencheu as 100 vagas para o Casamento Coletivo 2025, uma das ações mais importantes dentro d’O Maior São João do Mundo. Os 100 casais de noivos inscritos irão selar a união no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados, em uma cerimônia repleta de emoção e tradição.

Com as vagas preenchidas, a Secult dá início ao cronograma de atividades que antecedem o grande dia. Nesta quinta-feira, 24, a partir das 19h, os casais terão um encontro marcado, no Teatro Municipal Severino Cabral, para a primeira reunião de preparação.

Na ocasião, os noivos serão recepcionados pelas equipes da Secult e terão um momento especial, embalados por belas canções interpretadas por Verônica Rios e Adriano Moreno, uma contrapartida da Política Nacional Aldir Blanc, dentro do edital Biliu de Campina.

Em seguida, eles terão acesso a todos os informes importantes sobre os próximos passos do Casamento, como: escolhas das vestimentas, palestras de preparação, datas dos ensaios e próximas reuniões, entre outras atividades previstas até o dia 12 de junho.

Ainda no encontro, o cerimonialista Ronaldo Morais dará dicas valiosas aos casais sobre o grande dia, relacionadas à moda, conforto e bem-estar.

Considerado um dos momentos mais aguardados do São João de Campina Grande, o Casamento Coletivo reforça não só o simbolismo afetivo da união, mas também a relevância sociocultural, oferecendo a oportunidade concreta de acesso ao matrimônio civil, principalmente para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um casamento tradicional.

“Nos conhecemos em um aplicativo de relacionamento. Ela foi o meu primeiro _match_, justamente no dia em que instalei o aplicativo. Nosso primeiro encontro foi na Tapioca do Irmão Firmino. Em 15 de junho de 2024, ela veio me ver para o nosso primeiro show juntas, no Parque do Povo, durante O Maior São João do Mundo. Foi nesse cenário, regado pela chuva intensa, que eu confessei o meu amor pela primeira vez. Hoje, sigo decidida a me casar com o amor da minha vida. Quero oficializar esse sentimento no mesmo lugar onde declarei meu amor de forma tão intensa e verdadeira, n’O Maior São João do Mundo”, destacou a noiva Amanda Alexandre, ao falar de sua história com Maria Vitória.

A edição de 2025 promete ser ainda mais especial, com uma cerimônia repaginada e cheia de identidade cultural. A realização do evento reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização das tradições e o acolhimento das histórias de vida dos campinenses.