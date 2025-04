O Maior São João do Mundo: empresa avança na montagem dos restaurantes

A Arte Produções intensifica o processo de montagem e adianta o cronograma referente à estrutura da festa no Parque do Povo. A região que acolhe a maior concentração de restaurantes já ganha forma, e a área do palco principal começa a ser delineada. Atualmente, cerca de 50 pessoas se dedicam na produção diária das ruas do Quartel General do Forró.

Seguindo a contagem regressiva para a abertura oficial dos portões, a área superior do PP já pode começar a ser vislumbrada. As estruturas que acolhem cerca de 12 restaurantes e diversos outros estabelecimentos já estão sendo montadas O trabalho foi iniciado no último dia 11 de abril, com a chegada e descarregamento dos caminhões com equipamentos. Outros materiais foram sendo trazidos na sequência para garantir a estruturação do espaço preferido do campinense durante os festejos juninos.

“É uma tradição, né! Além de acompanhar as quadrilhas que eu tanto amo e também os shows, claro, a gente sempre vem jantar. Adoro esse espaço porque permite que nós tenhamos diferentes opções, às vezes você quer chegar cedo com medo dos portões fecharem, então já vem com a turma e procura um lanche, pra depois ir ver o show da noite. E mesmo em noites sem show, gosto muito de curtir o PP e seus diferentes ambientes”, comentou a enfermeira Ana Marcella.

Além da tradicional concentração gastronômica, a parte que engloba o palco principal começa a ser delineada pela equipe do Maior São João do Mundo. Monique Fernandes, produtora executiva da Arte Produções, destacou a atualização no cronograma de montagem:

“A gente começa agora algumas outras evoluções. Estamos aí com o ínicio da montagem de algumas cobertas da área show, que na verdade estavam previstas para maio mas a gente já começou a fazer essa marcação e montagem, seguindo dentro do nosso planejamento estrutural”.

Para o coordenador de montagem João Paulo Costa (42), colaborar com a construção da festa é uma mistura de alegria e ansiedade:

“É muito gratificante estar em Campina pelo terceiro ano, acompanhando a alegria e a expectativa do pessoal que passa por aqui e fica animado vendo o nosso trabalho. A ansiedade é grande, mas a gente fica muito feliz quando realiza nossa entrega e foi tudo em paz, e esse é o nosso desejo em mais um ano”, comentou o coordenador da Arte Produções.

O trabalho realizado no Parque do Povo conta com cerca de 50 trabalhadores nessa primeira etapa. Nos próximos dias a equipe deve aumentar, com a inclusão dos profissionais responsáveis por setores como hidráulica, elétrica e cenografia, além dos responsáveis pelo planejamento e produção.