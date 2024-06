A noite da véspera de São João teve muito forró de quatro paraibanos no Parque do Povo. Foi a noite de Elba Ramalho no Arraial Hilton Motta em Campina Grande, além de Amazan, Capilé e Gegê Bismarck. Um grande público foi registrado no Parque do Povo, que também teve queima de fogos por volta da meia noite.

Amazan foi o primeiro a se apresentar na noite e cantou sucessos como “É hoje que eu só chego amanhã” e “no pé da cajarana”, entre outros.

“É uma responsabilidade muito grande, a gente abrir a noite de 23 de junho. Mas graças a Deus que o pessoal veio e foi muito bom. Para mim foi muito bacana! Ser convidado para cantar n’O Maior São João do Mundo é motivo de muita alegria, orgulho e de realização. Eu achei o novo layout do Parque do Povo fantástico. Eu já toquei no palco cultural no início do mês e achei bacana demais e aqui no palco principal ficou muito bom, muito espaçoso, ficou lindo”, disse.

Capilé foi um verdadeiro promotor do “forró agarradinho” nessa noite de grande público. “Tocar em Campina Grande é sempre como se tivesse começando. Dá um nervosismo, daquela coisa do ‘Santo de Casa’. Aqui, a gente tem que estar provando para a gente mesmo que tem que fazer tudo bem feito. Campina é exigente pra caramba e a gente tá aqui para fazer a festa. É uma responsabilidade muito grande. Tem o Maracanã do Esporte, aqui é o Maracanã do Forró e mostramos o que a cidade tem de melhor na música”, falou.

A terceira atração da noite foi a artista que possui dois Grammy Latino pelos álbuns “Qual o Assunto que Mais lhe Interessa?” (2008) e “Balaio de Amor” (2009), na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras: Regional e Tropical. Em mais de 35 anos de carreira, Elba vendeu mais de 10 milhões de discos e apresentou mais um show vibrante n’O Maior São João do Mundo.

Antes de se apresentar, a cantora falou com a imprensa com entusiasmo e gratidão. “É uma responsabilidade e, como toda responsabilidade, a gente cumpre a agenda, se dedica e se entrega. Mas eu faço brincando e me divertindo. É a festa de São João e eu faço com todo o meu amor, é tudo que a gente reúne, todos os shows em todo o Brasil. Mas quando a gente chega em Campina Grande, a sensação, o frenesi é diferente. Aqui, estou na minha terra, meu primeiro palco aos 14 anos foi aqui, onde a cidade se expressa com mais força neste período”, comentou.

Em meio ao show de Elba, a tradicional queima de fogos aconteceu por 5 minutos. É um momento ápice d’O Maior São João do Mundo, onde o público canta junto com ela a música “Olha pro céu, meu amor”.

A última atração da noite foi o cantor Gegê Bismark, que preparou o terceiro show deste ano de maneira especial para o público. “Eu fiquei muito surpreso com mais esse convite, mas estamos sempre preparados para agradar a esse público maravilhoso. O sentimento é de gratidão por esse momento. Encerrar a noite de véspera de São João é surpreendente e animador”, concluiu.

