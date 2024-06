Já começou a programação noturna deste dia 12 de junho, Dia dos Namorados, no Parque do Povo, epicentro do Maior São João do Mundo em Campina Grande.

No palco principal as atrações são Murilo Huff, Calcinha Preta, Seu Desejo e Alexandre Tan. E tem também o casamento coletivo.

Acompanhe ao vivo a transmissão oficial do evento aqui:

E aproveite para seguir o instagram do nosso site. Tem dezenas de vídeos

para você curtir: clique aqui

A programação promete animar o público apaixonado que comparecer ao evento, que já é uma das maiores e mais tradicionais festas juninas do Brasil.

O São João deste ano, que celebra os 160 anos de Campina Grande, teve início no dia 29 de maio e se estenderá até o dia 30 de junho, totalizando 33 dias de festa.