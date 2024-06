Confira as atrações programadas para este domingo no Parque do Povo, dentro da programação do Maior São João do Mundo em Campina Grande.

*Horários*

Parque do Povo: Segunda a Sexta: 17h/ Sábado, Domingo e Feriado: 16h

Ilhas de forró, Palco cultural e Pirâmide: a partir das 18h

Palco Principal: a partir das 19h

*Programação Ilha Seu Vavá*

Trio Chamego Bom

Trio Forró Penerado

Trio Forró Pé de Moleque

*Programação Ilha Zé Lagoa*

Trio Estrela do Forró

Trio Forroviário

Trio Reflexo Musical

*Programação Ilha Zé Bezerra*

Trio Serrano

Trio Forró Show

Trio Puxa Forrozão

*Programação Palco Pirâmide*

Forrozão Sem Frescura

Festival de Quadrilhas Juninas- Etapa Agreste

*Programação do Palco Cultural*

Aylton Leny

Stefany Barreto

Gamadões do Forró

*Programação Palco Principal*

19h

Mexe Ville

Limão com Mel

Mano Walter

Tarcísio do Acordeom

