A partir desta quarta-feira (29), Campina Grande será novamente o epicentro das comemorações juninas com a edição 2024 d’O Maior São João do Mundo. Este ano, a festa, que celebra 41 anos de história, será ainda mais especial, pois coincide com os 160 anos de aniversário da cidade. Realizada pela Arte Produções e Prefeitura de Campina Grande, a festa promete 33 dias de intensa programação, que vai até 30 de junho.

A estrutura do evento é grandiosa, abrangendo o tradicional Parque do Povo e, pela primeira vez, interligando-o ao Parque Evaldo Cruz através de uma ponte decorada e funcional. Conheça alguns dos principais destaques da edição deste ano:

Arena de Shows: A Arena de Shows será o coração pulsante da festa, com apresentações de grandes artistas do cenário nacional e regional. Além disso, o espaço contará com bares, e espaços de interação, uma roda gigante, o camarote oficial e um camarote especialmente adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD). Passarão pelo palco principal grandes artistas a exemplo de Flávio José, Elba Ramalho, Weslley Safadão, Taty Girl, Alcymar Monteiro, Magníficos.

Arena Cidade: um dos pontos mais instagramáveis da festa. Neste local foi instalada a cidade cenográfica, que traz réplicas de ruas históricas como Beco 31, Beco da Pororoca, Rua Maciel Pinheiro, Rua Quebra Quilos, Beco do Açúcar, Largo do Capitólio, Largo das Bobinas, e Vila Nova Rainha, que abrigará a imprensa.

O espaço também conta com ilhas de forró dedicadas a figuras icônicas como Seu Vavá e Zé Lagoa, além de réplicas do Telégrafo, Catedral e Cassino Eldorado, transportando os visitantes para uma autêntica vila junina.

Pirâmide do Parque do Povo: Este ano, a Pirâmide será o cenário dos festivais de Quadrilha Junina e do tradicional Casamento Coletivo, além de uma extensa agenda cultural com trios e bandas de forró, espetáculos de dança e apresentações dos alunos dos cursos de arte-educação do Centro Cultural Lourdes Ramalho. O local também terá uma arquibancada e um camarote adaptado para PCD, garantindo acessibilidade para todos os participantes.

Parque Evaldo Cruz: uma das novidades da edição é a ponte que interliga entre o Parque do Povo e Parque Evaldo Cruz. Na parte superior da ponte, a grandiosa fogueira junina estará montada no mirante, já anunciando a chegada dos festejos juninos.

Na parte debaixo da ponte os visitantes encontrarão a Loja Oficial d’O Maior São João do Mundo, e no Parque Evaldo Cruz haverá mais um coreto, a ilha de forró Zé Bezerra, mais uma roda gigante, e um novo palco, o Pátio de Eventos, que receberá quadrilhas juninas e grupos folclóricos, ampliando as opções de entretenimento e interação cultural.