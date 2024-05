A temporada 2024 d’O Maior São João do Mundo começa nesta quarta-feira (29), celebrando 41 anos de história da grande festa com um novo layout e uma vasta programação que enaltecerá a força e diversidade cultural do país, com ênfase no forró e nas tradições nordestinas.

A Prefeitura de Campina Grande e a Arte Produções levarão uma extensa agenda cultural aos sete palcos que tornam o Parque do Povo o epicentro dos festejos juninos da cidade Rainha da Borborema. Na abertura, shows de Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia.

A primeira apresentação será Samya Maia, já a partir das 19h. O show terminará às 20h30, quando será feita a solenidade de abertura e às 20h45 a queima de fogos. A projeção será por trás do palco principal.

Santanna deve iniciar o show às 21h e às 23h Alcymar Monteiro sobe ao palco. A última atração da noite de abertura é o cantor e compositor Flávio José. A previsão é que o show inicie a 01h e encerre às 3h.

Ao longo dos primeiros cinco dias de festa, o calendário cultural contará com mais de 100 atrações por diversos pontos do Parque do Povo, reunindo espetáculos de música e dança divididos entre Palco Principal, Palco Cultural, Pirâmide do Parque do Povo, as ilhas de forró de Seu Bezerra, Seu Vavá e Zé Lagoa, além do Pátio de Eventos localizado no Parque Evaldo Cruz, uma das novidades deste ano.

Ainda na semana desta edição, que também celebra os 160 anos de Campina Grande, passarão pelo Palco Principal também Wesley Safadão, Karkará, Xand Avião, Dorgival Dantas, Zé Vaqueiro, além de Iguinho e Lulinha.

Já no Palco Cultural, localizado na Arena Cidade, que compreende os bares, restaurantes, e leva o nome de ruas históricas de Campina Grande, cerca de 15 atrações garantirão muito forró. O espaço receberá até domingo, dia 02, artistas como Nicácia Brasil, Gegê Bismack, Forró Lampejo, Pedrinho Sanfoneiro, Gutiery Santos e Ítalo Alves.

A Pirâmide do Parque do Povo, além dos tradicionais Trios de Forró, como os Trios Irenaldo do Acordeon e Forró da Mexerica, também será palco para diversos espetáculos de dança ao longo dos cinco primeiros dias da edição 2024 d’O Maior São João do Mundo. Na dança, se apresentarão os grupos folclóricos Ariús, Caetés, Raízes, Tropeiros da Borborema e Balé Sisais.

Nas tradicionais três Ilhas de Forró, Seu Vavá, Zé Bezerra e Zé Lagoa, 45 trios e bandas de forró se apresentarão aos campinenses e turistas presentes no Parque do Povo. Entre as atrações de 29 de maio a 02 de junho estão Trio Lucia Lemos, Trio Forró da Gente, Trio Estrela do Forró, Trio Casa de Palha e Trio Expressão do Forró.

Já no Pátio de Eventos, situado no novo Parque Evaldo Cruz, fruto das obras de requalificação e integração ao Parque do Povo, se apresentarão o Arraiá das Marias, Studio de Dança Classe A, bem como espetáculos promovidos pelos alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho. São mais de 100 atrações no Parque do Povo e Parque Evaldo Cruz só nos primeiros cinco dias da festa.