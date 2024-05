A edição do Maior São João do Mundo, comemorativa aos 160 anos de Campina Grande, será aberta nesta quarta-feira, 29. Pelo segundo ano consecutivo, a festa será realizada pela Prefeitura de Campina Grande, em parceria com a empresa Arte Produções.

Com capacidade ampliada de 57.278 mil, para 73.500 pessoas, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros, o Parque do Povo terá reforços na segurança. Uma lista, atualizada, de itens e utensílios que não poderão adentrar ao local, foi divulgada pela organização da festa. Confira:

– Objetos de vidro

– Metal

– Substâncias Tóxicas

– Fogos de Artifício e estampido

– Inflamáveis em geral

– Armas de fogo ou armas brancas

– Hastes de Selfie

– Papel em rolo

– Bandeiras e faixas com mastro

– Correntes e cinturões

– Alimentos e bebidas

– Máquinas fotográficas que permitam a troca de lentes e filmadoras

– Copos não oficiais do MSJDM e/ou dos seus patrocinadores

– Cadeiras em geral

– Roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Reforçando que ninguém poderá entrar no local do evento portando qualquer embalagem ou objeto que, direta ou indiretamente, possa causar ferimentos