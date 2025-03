Executiva do Progressistas aprova avanço de federação com o União Brasil

A Executiva Nacional do Progressistas aprovou, por unanimidade, a continuidade das tratativas com objetivo de formação de uma federação partidária com o União Brasil.

A decisão foi tomada após extensa deliberação em reunião realizada nesta terça-feira (19) na Câmara dos Deputados, em Brasília.

O presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira (foto), será o responsável pelas negociações junto ao União Brasil.

Os próximos passos serão a formulação de um estatuto e estabelecimento de critérios para a ação conjunta das duas legendas, especialmente com vistas às eleições de 2026 e 2028.

O modelo de federação partidária, criado em 2021, permite que duas ou mais siglas que atuem como uma só pelo período mínimo de quatro anos, equivalente a duas eleições.

Durante esse período as duas legendas devem caminhar de forma unificada nas disputas eleitorais, definindo conjuntamente candidaturas que representem a aliança.

