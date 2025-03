Mersinho comenta federação do Progressistas com o União Brasil para 2026

O deputado federal paraibano , Mersinho Lucena se disse favorável à federação do seus partidos Progressistas com o União Brasil, união partidária esta que deverá prevalecer até as eleições municipais de 2028.

“A gente ver com bons olhos pelo fortalecimento dos partidos e isso é uma tendência que tem tido na diminuição de partidos para a unificação maior de representatividade no Parlamento, inclusive nos municípios com os prefeitos e a gente tem total confiança de que se terá a melhor condução possível pelo nosso presidente com a direção do União Brasil”, ressaltou.

Contudo, admite que existem desafios e situações nos estados que precisam ser resolvidas e bem esclarecidas para que mais à frente não se tenha dúvidas ou formatos que possam trazer problemas tanto para um partido quanto para o outro.

Conforme o deputado, na Paraíba existe uma situação adversa entre o senador Efraim Filho e o deputado Damião Feliciano, mas eles querem caminhar juntos, fortalecer o partido e aumentar ainda mais a representatividade tanto do progressistas quanto do União Brasil para formarem a maior federação do Brasil.

Segundo ele, tudo será bem conversado e esclarecido em um estatuto para que as regras do jogo sejam bem claras para que cada um possa tomar suas decisões, contanto que os projetos de cada político não sejam impactados.

“Ciro Nogueira disse uma frase importante: que é preferível ter um amigo eleito em outro partido do que um aliado não eleito no nosso. Então é preciso ter essa consciência, Obviamente que a política é a arte do diálogo, da compreensão de ceder de um lado, ceder do outro para que a gente possa conviver bem e em prol da Paraíba”, avaliou.