Efraim Filho destaca soberania do União Brasil com o Progressistas na Paraíba

O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho comentou a possível federação partidária entre o seu partido e o Progressistas, que já sinalizou favorável eles vão se reunir ainda esta semana ou na próxima para fazer uma avaliação até porque os desafios serão grandes em cada localidade.

Contudo, o senador fez questão de salientar a soberania do seu partido por ser maior com mais deputados federais, governadores e senadores, portanto tem desafios para acomodação nos estados, mas entende que há sim, a possibilidade de diálogos tanto do ponto de vista nacional quanto local.

Segundo o senador, na Paraíba, o União Brasil e o PP são duas forças políticas importantes e que ele tem um bom diálogo com os representantes do Progressistas, os deputados federais Aguinaldo Ribeiro e Mersinho Lucena e ainda com o prefeito de João Pessoa, Cìcero Lucena.

“Agora, na Paraíba, o União Brasil tem um diferencial que é o de ter um senador com mandato até 2030, presidente da Comissão Mista de Orçamento e líder do partido no Senado.Então, acredito que esse diferencial faz com que na presidência e no comando da federação na Paraíba, o União Brasil tenha uma participação e força maior e é com esse diálogo que nós vamos conduzir junto com a executiva dos dois partidos”, revelou.

Para o senador, é possível ter uma nova força política tanto do ponto de vista nacional capaz de definir as eleições como também na Paraíba e acha que essa construção é possível, é comum e haverá condições, se for o caso, de avançar. “Da nossa parte, há essa porta aberta para que a gente receber essas forças do PP para somarem juntos em um mesmo projeto.