Presidente do Senado bota apelido em senadora da Paraíba

A senadora paraibana Daniella Ribeiro (PSD) ganhou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o apelido de “dama de ferro”.

A alusão à ex-primeira-ministra do Reino Unido Margaret Thatcher passou a ser feita depois que Daniella assumiu a 1ª Secretaria da Casa, que supervisiona atividades administrativas, gastos e contratos. E por ela ser a 1ª mulher no cargo.



Reportagem do ´Estadão´ frisa que uma das demonstrações do prestígio da paraibana foi o convite para participar da reunião de Alcolumbre com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o senador retornar à presidência do Senado.

Ela era a única parlamentar presente no encontro que não era líder de partido.



*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/a-dama-de-ferro-do-senado-federal