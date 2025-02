Senadora nega que PSD tenha tomado posição de rompimento com o governo Lula

A presidente estadual do PSD na Paraíba, senadora Daniella Ribeiro, negou que o seu partido já tenha tomado a posição de rompimento com o governo Lula. Ela disse que ainda não conversou com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, apesar de terem ido para um mesmo evento em São Paulo, mas não se encontraram.

“Eu falei com o presidente Kassab, mas nos desencontramos no evento da CVC em São Paulo, mas marcamos para tomar um café ainda nessa semana. Então, eu não vou comentar nada porque ele não me disse absolutamente nada, mas quando estiver com ele vou dar retorno sobre o que ele está pensando”, informou a senadora.

O fato é que o PSD tem três ministérios no governo Lula, mas o que é externado é que o partido convive com insatisfações internas de políticos, que não conseguem emplacar seus apadrinhados em cargos da máquina federal e ainda há uma ala que resiste a aderir à gestão petista.

Kassab já esteve reunido com o ex-presidente Bolsonaro para discutir sobre a PEC da Anistia para os que participaram do movimento 8 de janeiro e estão presos em Brasília. Uma pauta que tem sido evitada pelos governistas, mas que pode sair a qualquer momento da gaveta e entrar na ordem do dia da Câmara do Deputado para deliberação.