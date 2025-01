Pedro Cunha Lima comenta como Cássio vai participar das eleições de 2026

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima é um dos pré-candidatos ao governo da Paraíba em 2026, mas descarta a participação do pai, Cássio Cunha Lima, no processo de disputa. Em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (30), ele disse que não o vê o pai na disputa, muito embora tenha uma trajetória que o coloca nesse cenário político e foi no governo Cássio que a Paraíba passou a ter ensino médio em todos os municípios.

“Existe uma trajetória que o coloca no debate, na discussão, mas o que eu digo como filho: é que ele vive uma fase da vida que merece ser vivida com mais tranquilidade, com tempo para a família. Tem o meu irmão mais novo, Vinícius, que tem a oportunidade de conviver um pouco mais com ele. Então, eu acredito que ele está em outra etapa da vida”, destacou.

Conforme Pedro, Cássio participa dos debates sempre porque gosta da política, da relação com as pessoas, de se sentir parte de um processo de transformação das coisas, isso está no sangue.

“Independente de estar em um mandato ou não, ele vai participar da vida política do nosso estado porque isso está na natureza dele, e que bom, as pessoas precisam participar da política independe de disputar eleição ou ter mandato”, avaliou.