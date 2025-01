Presidente do PT/JP vai disputar o comando do partido na Paraíba

O advogado Marcus Túlio, presidente do PT de João Pessoa, agora quer disputar o comando da legenda em nível estadual, cujas eleições acontecerão no próximo dia 6 de julho em todo o país, quando o Partido dos Trabalhadores elegerá os presidentes nacional, estaduais e municipais.

Em entrevista concedida à imprensa, Marcus Túlio explicou que vai disputar o cargo estadual pela Democracia Socialista ABS, que é a tendência da qual faz parte dentro do PT e que decidiu apresentá-lo como candidato para fazer o debate com a militância, filiados e com a sociedade com o objetivo de manter o projeto de Lula para 2026.

“Ainda temos um prazo porque as eleições só serão em julho, mas nós vamos desde já rodar o Estado, visitar os municípios, conversar com as pessoas para fortalecer o partido e o projeto dado por Lula aqui na Paraíba”, disse.

Segundo o candidato, a sua bandeira é colocar o PT no debate da chapa majoritária, pois o partido precisa construir uma forte chapa proporcional para eleger entre 3 e 4 deputados estaduais.

“Isso é real e absolutamente possível diante do quadro eleitoral que emergiu em 2024. Então, nós vamos fazer e fazer sim, de forma cotidiana, a defesa do governo Lula no estado da Paraíba”, enfatizou.

Sobre a unidade partidária do PT na Paraíba, uma vez que o partido saiu rachado das eleições municipais, Marcus Túlio disse que apesar das divisões internas, ele conseguiu construir uma grande maioria de apoios.

“Essa grande maioria foi forjada em torno de uma proposta, que era o PT lançar uma candidatura em João Pessoa”, ressaltou, mas o fato é que o partido terminou sem candidatura própria e a outra parte apoiou o prefeito Cícero Lucena (PP).