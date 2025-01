O governador João Azevêdo disse em entrevista concedida à imprensa, que é o plano A do seu partido, o PSB, para as eleições de 2026, como um nome certo para disputar uma vaga no Senado. Também disse acreditar na manutenção da unidade dos partidos aliados em contraponto ao que aposta os adversários quanto à disputa eleitoral do próximo ano.

Segundo ele, a demonstração do que ocorreu durante a solenidade de apresentação do pacote de obras que será investido na Paraíba, no valor de R$ 11,5 bilhões nestes dois último anos de governo, quando estiveram presentes quase toda a base aliada entre prefeitos e vices, deputados federais e estaduais, vereadores e lideranças partidárias, deu para medir o tamanho da força em prol da Paraíba.

“Isso ficou claro para todo mundo essa unidade que nós temos hoje, com os partidos da base. Eu tenho certeza de que nós vamos manter isso até 2026. Eu continuo dizendo: é o plano A, é a alternativa que será posta, meu nome será colocado pelo partido, o partido fará essa avaliação, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir manter essa unidade, mesmo com a oposição apostando que a única chance de vitória que eles teriam, é se nós tivéssemos um problema aqui, o que é uma avaliação equivocada”, enfatizou.