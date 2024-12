Ideia Livre: Prefeito Bruno destaca lições de unidade e experiência durante campanhas

O prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), participou do programa Ideia Livre, da Rede Ita, para comentar sobre os desafios enfrentados em seu primeiro mandato e as expectativas para o segundo ciclo de gestão.

Em tom reflexivo, Bruno ressaltou o papel da experiência adquirida ao longo dos anos e o impacto das vivências durante a pandemia.

“A experiência é um conhecimento que de fato se aprende com o passar do tempo. Depois de ter vivido uma pandemia e tantos desafios, saímos muito mais maduros para iniciar um novo ciclo de quatro anos, com toda certeza, com uma experiência ainda maior”, destacou o prefeito, reforçando que a maturidade acumulada será essencial para superar os próximos desafios administrativos.

Bruno também sublinhou a importância da união durante o processo eleitoral e como essa lição será levada adiante. “Unidade não pressupõe que todos sejam iguais, mas que tenhamos a capacidade de, apesar das diferenças, focar naquilo que nos une, que é infinitamente maior do que o que nos separa. A grande lição que tiro dessa eleição é o esforço de unidade da cidade, de fato, focando nas pessoas e na qualidade de vida de Campina Grande”, disse.

Por fim, o prefeito afirmou que o sentimento de vitória vai além do resultado nas urnas. “Mais do que uma vitória eleitoral, foi uma vitória de sentimento para a cidade, de trabalho conjunto. Todos, apesar das diferenças, dando as mãos para focar no que é mais importante: Campina Grande”, concluiu Bruno Cunha Lima, reiterando o compromisso de continuar governando com foco no bem-estar da população.