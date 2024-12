Bruno Cunha Lima aponta saúde pública como maior desafio para o novo mandato

Durante entrevista ao programa Ideia Livre, da Rede Ita, no último dia 17, o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), fez uma análise dos desafios enfrentados em sua gestão e traçou perspectivas para o novo mandato. Ele destacou a importância de ajustar demandas e potencializar soluções, especialmente no setor de saúde pública.

Bruno afirmou que seu papel como gestor inclui autocrítica constante. “Eu acho que o primeiro e maior analista de qualquer situação é quem está inserido nela. É importante ouvir quem está de fora, porque às vezes eles enxergam facetas que quem está dentro não percebe. Mas eu sou o primeiro analista e o primeiro crítico. […] Acho que o grande desafio agora é usar todo o potencial que Campina Grande tem, especialmente tecnológico, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente os usuários do Sistema Único de Saúde”, pontuou.

O prefeito ressaltou a complexidade de atender à demanda de saúde da cidade, que é referência para mais de 180 municípios paraibanos. “Campina nunca vai conseguir fornecer serviços de saúde em mesmo número que a demanda, mas o desafio é ajustar isso com a ajuda da gestão tecnológica, melhorando o acesso, a transparência e a eficiência. Precisamos oferecer respostas cada vez mais rápidas às necessidades das pessoas, e isso passa por otimizar consultas, exames e cirurgias”, explicou.

Com foco no próximo ciclo de trabalho, Bruno destacou o compromisso de enfrentar esse desafio com soluções inovadoras e sustentáveis. “A gestão tecnológica é o ponto-chave para a saúde pública, tanto para o cidadão quanto para o controle. Se Deus quiser, vamos encarar esse desafio e vencê-lo, ajustando oferta e demanda para atender melhor a nossa gente”, concluiu o prefeito.