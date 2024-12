Prefeito de Campina Grande avalia relação com a Câmara no primeiro mandato

O prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), participou do programa Ideia Livre, da Rede Ita, no último dia 17, e fez uma análise sobre o impacto das mudanças na composição da Câmara Municipal durante seu primeiro mandato.

O gestor enfatizou a importância de um relacionamento maduro entre os poderes Executivo e Legislativo, destacando episódios que refletiram nos avanços da cidade.

Na segunda metade do mandato, uma decisão judicial alterou a configuração da Câmara, substituindo quatro vereadores aliados por membros da oposição. Bruno avaliou que, apesar do impacto inicial, o diálogo prevaleceu.

“Da nossa parte nunca houve dificuldade de diálogo com a Câmara, pelo menos não em termos republicanos, dentro daquilo que a sociedade aprova, dentro daquilo que nós aprovamos. […] A Câmara é um espaço democrático, mas não pode ser palco para o palanque político armado 24 horas por dia, sob pena de isso terminar prejudicando a vida das pessoas”, destacou.

O prefeito citou como exemplo a renovação da frota de ônibus, projeto que dependia da aprovação da Câmara para se habilitar ao PAC Mobilidade, mas não foi aprovado em um momento pré-eleitoral. “Campina Grande foi uma das pouquíssimas cidades do Nordeste habilitadas no PAC, mas, naquele instante, parte da Câmara optou por não levar em consideração o impacto positivo que teria na vida de milhares de campinenses. […] Quem saiu prejudicado foi a população, mas seguimos com o compromisso de entregar melhorias, como os 20 ônibus novos já entregues após a eleição”, afirmou Bruno.

Ao concluir, o prefeito demonstrou otimismo com a nova formação da Câmara, que reúne vereadores estreantes e experientes. “Vejo que teremos um cenário mais tranquilo, com situação e oposição exercendo seus papéis de forma madura e responsável. Que haja um sentimento de harmonia maior, porque, no final das contas, quem sai beneficiado quando essa harmonia acontece é a própria população”, concluiu.