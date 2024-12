Durante a cerimônia de diplomação realizada na terça-feira (17), a vereadora eleita Aninha Cardoso (Republicanos) celebrou o início de sua trajetória parlamentar e destacou seu compromisso com o trabalho legislativo na cidade.

Aninha mencionou a influência do seu esposo e atual presidente da Câmara de Vereadores, Marinaldo Cardoso (Republicanos), em seu projeto político e reafirmou a intenção de seguir seus passos. “Tenho o compromisso de fazer o que Marinaldo fez em Campina Grande, um trabalho excelente, do qual eu me orgulho muito”, afirmou a vereadora.

Como integrante da oposição ao governo municipal, a nova parlamentar deixou claro que exercerá um papel crítico em relação à administração do prefeito reeleito Bruno Cunha Lima (União Brasil). “Marcação cerrada. Oposição de Campina Grande”, enfatizou.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline