Advogado destaca vitória de Bruno Cunha Lima no julgamento das AIJEs 

O advogado eleitoral Rodrigo Rabelo, coordenador jurídico da campanha do prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), comemorou a vitória no julgamento das Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) relacionadas aos contratados pela prefeitura.

Durante entrevista à rádio Caturité FM, ele reforçou que a decisão confirma a ausência de conduta abusiva ou ilegal na gestão municipal.

“Nós juntamos todas as provas necessárias para comprovar que não houve qualquer tipo de conduta abusiva ou ilegal por parte do prefeito e da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Então, mais uma vitória do nosso prefeito reeleito Bruno Cunha Lima, e nós aguardamos também com a mesma serenidade o julgamento das demais ações, na certeza de que todas serão julgadas improcedentes,” afirmou Rabelo.

O advogado destacou que as acusações feitas pela oposição carecem de fundamentos jurídicos e provas concretas.

“Todas as condutas apontadas pelo candidato derrotado contra o nosso prefeito reeleito estão sem qualquer tipo de prova e sem qualquer tipo de amparo legal. Essas acusações serão veementemente rechaçadas nos autos processuais,” enfatizou.

Rabelo também classificou o resultado como mais uma etapa vencida na defesa do mandato de Bruno Cunha Lima, reiterando a confiança na Justiça Eleitoral. “Terceiro turno também é do nosso prefeito reeleito. Mais uma vitória, e seguimos em frente, aguardando com tranquilidade as outras vitórias que virão,” concluiu.