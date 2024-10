Sérgio Queiroz comenta sobre Bolinha e atuação da 1ª dama de Campina

Ao transitar por Campina Grande, dias atrás, para oficializar o apoio do Partido Novo à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima, o pastor Sérgio Queiroz (candidato a vice-prefeito de João Pessoa na chapa encabeçada pelo ex-ministro Marcelo Queiroga, do PL), fez duas declarações que merecem reprodução.

Queiroz sobre o ex-prefeitável Artur Bolinha (Novo): “Nenhuma cidade pode deixar de ter uma voz como a de Bolinha na política”.

A outra frase foi sobre a 1ª dama de Campina, Juliana Figueiredo Cunha Lima, esposa do prefeito Bruno: “A 1ª dama botou pra torar nessa campanha”.

Queiroz também buscou justificar a opção do Novo pela candidatura própria no 1º turno da eleição em Campina, apesar de sua proximidade com o prefeito Bruno: “Há certas decisões que se tomam na vida que são muito difíceis, mas necessárias”.

Adiante, ele exclamou: “De coração, sempre estivemos juntos”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéra Souza.

