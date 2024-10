Cícero Lucena minimiza impacto de apoio de Bolsonaro a Queiroga e critica gestão de ex-ministro da Saúde

O prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP), afirmou que não teme perder votos com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a seu principal adversário, Marcelo Queiroga (PL).

Nesta quinta-feira (17), Bolsonaro participou de uma carreata ao lado de Queiroga pelas ruas da capital paraibana, em um esforço para impulsionar a candidatura do ex-ministro da Saúde.

Queiroga, durante uma sabatina na rádio pessoense nesta quarta-feira (16), reconheceu que a aproximação com Bolsonaro é uma estratégia para atrair eleitores da direita, base fiel do ex-presidente. Apesar dessa movimentação, Cícero Lucena minimizou o impacto da participação de Bolsonaro na campanha de seu adversário, criticando duramente o desempenho de Queiroga à frente do Ministério da Saúde.

“Você vai sentar com quem? Com um ministro da Saúde que não trouxe nada para João Pessoa, que é considerado o pior ministro da Saúde. A gente tem que tomar vacina contra ele, para não ter um desastre na saúde de João Pessoa”, afirmou Lucena.

Lucena destacou que a eleição municipal tem foco na gestão da cidade, e não em questões nacionais. “Essa eleição é municipal, não é presidencial. É do gerente da cidade. De quem teve mais capacidade de fazer, quem tem mais articulação em fazer”, afirmou.

Quando questionado sobre um possível apoio do presidente Lula, o atual prefeito ressaltou que já conta com o apoio do PT em João Pessoa, além do partido de Luciano Cartaxo.

“Obviamente que tendo Lula ao nosso lado é importante, mas o partido de Cartaxo já está ao nosso lado. A maioria da bancada está comigo. Nós temos a capacidade de articular até com a oposição”, destacou.