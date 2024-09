Vereadora campinense anuncia rompimento com ex-marido

A vereadora Dra. Carla, do Podemos de Campina Grande, disse que em nada alterou o seu apoio ao prefeitável campinense Jhony Bezerra (PSB), mesmo com a mídia que está sendo veiculada pelo socialista contra o seu principal apoiador nas eleições de 2020 e ex-esposo, o ex-vereador ´Joia´ Germano (Rede de Sustentabilidade).

– Eu fiquei surpresa com isso. Mas não gostaria de comentar nada sobre Joia (…) Desde que eu assumi como vereadora que eu me posicionei no grupo de João Azevedo (PSB), e é onde eu continuo, porque acredito nas coisas que o governador faz em prol de Campina”.

´Dra. Carla´ afirmou que “eu confio e acredito muito em Jhony. E estou muito feliz no meu grupo”.

“Joia é Joia e Carla é Carla!” – arrematou.

*Vídeo: ParaibaOnline