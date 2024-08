Campanha de Inácio Falcão em Campina Grande está quase paralisada

Não é normal o ritmo dado pelo prefeitável campinense Inácio Falcão (PCdoB) à fase inicial (e atual) de sua campanha.

Além de estar abrindo mão de espaços importantes – a exemplo de eventos promovidos pelas TVs Ita e Paraíba -, o candidato visivelmente colocou em ´banho maria´ as suas aparições, como também não avançou na contratação e montagem da infraestrutura midiática, faltando praticamente uma semana para o início da propaganda gratuita no rádio e na TV.

Nesta quinta-feira, Falcão publicou um vídeo dizendo que estava em Brasília para “discutir questões da federação de Campina e da Paraíba. Temas importantes, relevantes”.

A postagem anterior, em redes sociais, havia sido no último domingo e alusiva ao jogo do Treze pela Série D do Campeonato Brasileiro.

É lugar comum, quando se está em Roma, dizer que a visita se destina a olhar para o papa.

Analogamente, estar em Brasília nesse momento, e não no corpo a corpo das ruas, quase sempre significa a batalha pela liberação da almejada verba do Fundo Eleitoral.

Em síntese, o ´Falcão´ até o momento não fez a sua campanha efetivamente alçar voo. Normalmente, as pesquisas eleitorais que se sucedem apresentam uma indigesta fatura do imobilismo que ocorre quando o calendário eleitoral clama por aceleração total.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição integral desta sexta-feira, acesse aqui.

