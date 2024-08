O deputado federal, Cabo Gilberto, comentou sobre o descumprimento de uma resolução do Partido Liberal vetando aos diretórios municipais a formação de alianças majoritárias com partidos de esquerda, que vem ocorrendo no interior da Paraíba.

Conforme Cabo Gilberto, que é o coordenador da campanha eleitoral do PL somente na Grande João Pessoa e Campina Grande, disse que sua função só atenta somente a essas localidades e que não responde pelas outras cidades, como é o caso dos município da região do Brejo, Mamanguape, onde o PL se coligou ao PSOL, e em Bananeiras, onde o PL está aliado ao PT e ao PSB.

“Inclusive todos sabem que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, emitiu uma resolução proibindo as coligações, mas, infelizmente, aqui na Paraíba fizeram coligação não só com o PT, mas também com o PSOL, o que está expressamente vedado e eu não respondo por essas cidade”, disse.

Ele lembrou que os municípios que estão sob sua coordenação estão todos alinhados conforme a determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gilberto não informou quais sanções esses partidários sofrerão da direção nacional porque não cabe a ele dizer. “Sou muito pequeno nessa disputa”, argumentou.

