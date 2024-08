Debate em CG: Nelson Júnior defende políticas de inclusão e diversidade no município

Ao discutir, durante o primeiro debate com os prefeitáveis de Campina Grande, promovido pela TV Arapuan, sobre políticas públicas voltadas para a população LGBTQIAP+, o candidato Nelson Júnior (PSOL) defendeu a inclusão e o fortalecimento de ações específicas para esse público.

Nelson destacou a importância da criação de um conselho voltado para a população LGBTQIAP+ e enfatizou a necessidade de políticas inclusivas que contemplem todas as diversidades existentes em Campina Grande.

“A nossa cidade precisa incluir todas as pessoas que moram aqui. A população de Campina Grande é diversa. Você tem homens cis, homens trans, pessoas LGBTs de uma forma mais ampla, negros, tem indígenas também, você tem várias características da população de Campina Grande. Nós precisamos de um mercado de trabalho onde você ande no comércio de Campina Grande e perceba negros e negras trabalhando nas frentes das lojas. Você chegar no shopping e também identificar isso. Para as pessoas LGBT também, qualificação, formação, atenção. A Universidade Estadual da Paraíba, por exemplo, tem uma cota para pessoas trans”, enfatizou Nelson.

Artur Bolinha, que debatia o tema com Nelson, destacou seu compromisso com o respeito e a inclusão de toda a população de Campina Grande, independentemente de raça, cor ou orientação sexual, mas questionou a abordagem de Nelson Júnior sobre o tema.

“No nosso governo, a gente não vai estar criando exclusões, a gente vai estar incluindo toda a sociedade no que diz respeito ao fortalecimento, à inclusão, ao respeito. Eu respeito, acima de tudo, o ser humano, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é índio, se é homo, se é hétero, eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida sexual de ninguém. Eu respeito todo mundo de nossa cidade, a população será respeitada pelo nosso governo”, disse Artur.

Em resposta às colocações de Bolinha, Nelson Júnior criticou a postura do candidato e fez um apelo por humanidade e atenção às necessidades daqueles que sofrem.

“Eu não entendo nada de como Bolinha se posiciona politicamente, mas hoje ele está na extrema direita. Eu não vi indignação em Bolinha, por exemplo, quando 700 mil pessoas morreram na pandemia, num genocídio cometido pelo desprezo do presidente Bolsonaro com os cuidados. (Bolsonaro) Mandava as pessoas tirarem a máscara, orientava as pessoas a não se vacinarem. Aí Bolinha fica chateado porque Bruno (Cunha Lima) apresentou uma proposta voltada às pessoas LGBT. Bolinha, vamos procurar ser mais humanos. Vamos procurar ver no outro que sofre e dar atenção para essa pessoa que precisa. Não seja tão duro na sua política de direita”, alfinetou o candidato do PSOL.